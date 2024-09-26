Постпред РФ в Вене назвал обновление ядерной доктрины укреплением международных отношений

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Обновление ядерной доктрины РФ может способствовать укреплению международной безопасности, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что обстановка вокруг Запорожской АЭС остается тревожной, поскольку украинские беспилотники продолжают атаковать окрестности станции. Поэтому изменение ядерной доктрины может помочь обеспечить безопасность Запорожской и Курской АЭС.

Ульянов также обратил внимание на положительные изменения в голосовании по западному антироссийскому проекту резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ относительно ядерной безопасности на Украине.

"Динамика голосования идет в нашу пользу. Количество голосующих за сокращается, количество голосующих против и воздерживающихся, а воздержание – это почти голосование против по этой теме, растет заметно", – заключил постпред.

Накануне Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на Россию.

Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация будет оцениваться с учетом всех обстоятельств.