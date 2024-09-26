26 сентября, 14:38Политика
Постпред РФ в Вене назвал обновление ядерной доктрины укреплением международных отношений
Фото: 123RF/antmatveev
Обновление ядерной доктрины РФ может способствовать укреплению международной безопасности, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с ТАСС.
Он отметил, что обстановка вокруг Запорожской АЭС остается тревожной, поскольку украинские беспилотники продолжают атаковать окрестности станции. Поэтому изменение ядерной доктрины может помочь обеспечить безопасность Запорожской и Курской АЭС.
Ульянов также обратил внимание на положительные изменения в голосовании по западному антироссийскому проекту резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ относительно ядерной безопасности на Украине.
"Динамика голосования идет в нашу пользу. Количество голосующих за сокращается, количество голосующих против и воздерживающихся, а воздержание – это почти голосование против по этой теме, растет заметно", – заключил постпред.
Накануне Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на Россию.
Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация будет оцениваться с учетом всех обстоятельств.
Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия