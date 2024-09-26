Песков: список стран, включенных в ядерную доктрину, сообщат позже

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Официальный представитель Дмитрий Песков пообещал позже назвать государства, вошедшие в список для ядерного сдерживания России.

Так, пресс-секретаря президента РФ спросили, вошла ли Украина и новые страны НАТО в перечень стран, на которые распространится российское ядерное сдерживание. Однако Песков попросил журналистов "не забегать вперед".

При этом, по его словам, корректировки в ядерную доктрину уже сформулированы, а решение об их публикации будет приниматься позже. Сам представитель Кремля считает, что обновление ядерной доктрины является предупреждением недружественным странам о последствиях возможного нападения на Россию.

Владимир Путин заявил во время совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое прошло 25 сентября, что Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных сведений о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Он также отметил, что любая агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет расцениваться как нападение на Россию.

