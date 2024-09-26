Политолог Бедрицкий: изменение ядерной доктрины РФ стало предупреждением Западу

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Внесение поправок в ядерную доктрину РФ станет последним предупреждением Западу. Об этом заявил РИА Новости директор Таврического информационно-аналитического центра и кандидат политических наук Александр Бедрицкий, указав на то, что эта процедура была фактически неизбежна.

"Мы находимся на той грани, когда необходимо менять документы. Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года – это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу", – отметил он.

Депутат Госдумы и первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев напомнил, что последний раз ядерная доктрина РФ обновлялась в 2020 году, когда угрозы были менее серьезными. Однако сейчас, как сообщает Life.ru со ссылкой на заявления парламентария, в документ необходимо было добавить новые поправки с учетом текущей обстановки, в том числе из-за объявленной западными странами войны с Россией.

Теперь же, по словам Журавлева, страны, которые направляют ракеты российским противникам, могут столкнуться с ядерным ответом. Кроме того, он уточнил, что любые попытки нанести массированный ракетный удар по территории РФ могут повлечь серьезные последствия, даже при использовании обычных боеголовок.

"Заигравшимся военным НАТО и западным политикам напоминание, что за такие штучки могут получить ядерную бомбу, в считанные минуты доставленные до любой европейской столицы. Впрочем, и до американской не так далеко, если пуск будет произведен с подводной лодки, курсирующей где-то в Атлантике близ берегов США", – предупредил депутат.

Владимир Путин провел 25 сентября постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, на котором предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением ядерной доктрины. Президент предупредил, что Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных сведений о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Он также отметил, что любая агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Соответствующий указ будет выпущен по готовности, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.