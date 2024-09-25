Медведев объяснил правки ядерной доктрины РФ попыткой остудить пыл противников

Фото: Министерство обороны РФ

Корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом каждая ситуация, добавил политик, будет оцениваться по совокупности факторов, а само решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения. Под этим термином, пояснил лидер страны, он имел в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, БПЛА, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

