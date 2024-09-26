Эксперт Коротченко: изменения ядерной доктрины помогут пересмотреть военное планирование

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Изменения ядерной доктрины станут основой для пересмотра подходов к военному планированию, сообщил эксперт по военным вопросам Игорь Коротченков в беседе с RT.

По его мнению, данные предложения будут более адаптивны в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.

"Нам необходимо перестраивать структуру и возможности нашего реагирования в соответствии с теми предложениями, которые были вчера обсуждены и утверждены для того, чтобы быть готовыми к развитию ситуации, в том числе, когда понадобится задействовать ядерный фактор", – отметил Коротченков.

Он уверен, что на Западе перестали обращать внимание на сигналы и предупреждения России. По его словам, после пересмотра военного планирования Россия в ответ на нападение стран НАТО сможет среагировать ядерными ударами.

Накануне Владимир Путин заявил, что применение ядерного сдерживания будет расширено в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Основанием для ядерного ответа также станет критическая угроза суверенитету РФ, включая угрозы обычным оружием.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация будет оцениваться по совокупности факторов.