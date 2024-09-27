Столтенберг испугался за НАТО после обновления ядерной доктрины России

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Уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг испугался за Альянс и Украину из-за предложения Владимира Путина обновить политику России в области ядерного сдерживания. Об этом он заявил, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне.

"Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

По его мнению, российский лидер таким образом преследует цель не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя.

Владимир Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.

По мнению экспертов, изменения ядерной доктрины станут основой для пересмотра подходов к военному планированию. В частности, данные предложения будут более адаптивны в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.