Песков призвал чрезмерно не апеллировать к измененной ядерной доктрине РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не апеллировать к измененной ядерной доктрине страны после каждой атаки украинских беспилотников.

"Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу", – обратился представитель Кремля к журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли он массированный удар украинских БПЛА по России в выходные провокацией, и будут ли такие случаи считаться основанием для применения ядерного оружия.

Песков подчеркнул, что этот документ чрезвычайно важен. По его словам, приняты важные решения, и они будут формализованы соответствующим образом, однако СВО продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки.

Владимир Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.

По мнению экспертов, изменения ядерной доктрины станут основой для пересмотра подходов к военному планированию. В частности, данные предложения будут более адаптивны в соответствии с текущей военно-политической ситуацией.