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01 октября, 14:25

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Новый генсек НАТО Рютте заявил, что не видит угрозы применения Россией ядерного оружия

Новый генсек НАТО отреагировал на изменения в ядерной доктрине России

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Североатлантический альянс не видит угрозы применения Россией ядерного оружия после принятых изменений в доктрине, сообщил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Мы слышали угрозы из Кремля. Но в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Так, агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на страну.

Необходимость внесения корректировок в документ возникла в связи с нагнетанием напряженности у границ государства и участия ядерных держав в российско-украинском конфликте на стороне Киева, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия

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