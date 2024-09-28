Картаполов: разрешение ВСУ бить вглубь РФ может привести к применению ядерного оружия

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Разрешение украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий", – цитирует депутата РИА Новости.

По словам Картаполова, в вопросе применения ядерного оружия существует множество различных факторов, требующих оценки одновременно, в связи с чем однозначно заявлять что-либо нельзя.

Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на Россию.

Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Обновление ядерной доктрины является предупреждением недружественным странам о последствиях возможного нападения на Россию, предупредили в Кремле.