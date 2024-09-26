В ФРГ заявили, что обновление ядерной доктрины России не повлияет на политику Германии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

Писториус на пресс-конференции с главой МИД Литвы Лауринасом Касчюнасом сообщил, что нет смысла комментировать изменения ядерной доктрины РФ, так как Германия "идет своим путем" и делает то, что считает правильным.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины "безответственными" и "несвоевременными". При этом он также призвал осудить "ядерную риторику" властей РФ.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш на пленарном заседании Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов.

Генсек ООН отметил, что, несмотря на большие риски, которые ядерное оружие представляет для мира, человечество так и не стало ближе к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад.