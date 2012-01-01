Политолог Сэмюэл Чарап: новая Ядерная доктрина РФ – не пустая угроза

Владимир Путин анонсировал обновление Ядерной доктрины, в которой будут учтены современные риски для безопасности России. Это происходит на фоне угроз стран НАТО разрешить Украине применять западные ракеты для ударов вглубь РФ. Что теперь может стать основанием для применения ядерного оружия и как на это отреагировали за рубежом, расскажет Москва 24.

"Крайняя мера"

Владимир Путин провел постоянное совещание Совбеза по ядерному сдерживанию вечером 25 сентября. В последний раз это случалось более года назад, причем ранее подобные мероприятия не были публичными, подчеркнули в Кремле.

Президент подчеркнул, что Россия в высшей степени ответственно подходит к подобным вопросам, однако нынешняя военно-политическая обстановка заставляет вносить корректировки в область ядерного сдерживания. Над ними работали специалисты Минобороны, МИД и аппарата Совбеза, рассказал глава государства.





Владимир Путин президент РФ Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны.

Среди анонсированных изменений глава государства озвучил следующие положения:



отныне агрессия со стороны неядерного государства при поддержке или с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию;

критическая угроза суверенитету РФ даже обычным оружием станет поводом для ядерного ответа;

пересечение госграницы России вражеских крылатых ракет и беспилотников также будет основанием для применения ядерного оружия.

Кроме того, его могут использовать и в случае агрессии против Белоруссии как Союзного для России государства, обратил внимание Путин. Также, по словам президента, в обновленной доктрине расширена категория стран и военных союзов, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указ российского лидера с озвученными нововведениями будет выпущен "по готовности". Но на вопрос РИА Новости, близка ли страна к критической точке в плане угрозы ее суверенитету, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", – сказал Песков.

При этом он указал, что обновление доктрины является предупреждением Западу о возможных последствиях нападения на РФ. Однако Песков воздержался от ответа на вопрос, означает ли это отказ от моратория на проведение ядерных испытаний. Также пресс-секретарь президента пояснил, что тема наращивания арсенала такого вооружения не поднималась.

При этом, несмотря на заявления из РФ, президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву оставшихся 5,5 миллиарда долларов, одобренных конгрессом. Помимо этого, лидер Штатов поручил расширить подготовку украинских пилотов F-16, а также передать Киеву дополнительную батарею Patriot с ракетами и управляемые боеприпасы JSOW.

"Затронет тех, кто поддержит Украину"

Фото: министерство обороны РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который присутствовал на совещании, охарактеризовал его как "событие, которого ждали".





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерных компонентов может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувство самосохранения.

"Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare ("гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера". – Прим. ред.)", – заключил Медведев в своем телеграм-канале.

В Евросоюзе же отметили, что не собираются пересматривать свою политику по Украине на фоне изменения ядерной доктрины РФ, рассказал на пресс-конференции представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Совещание по ядерному сдерживанию нашло отражение и в мировых СМИ. К примеру, The Guardian отметила в своей публикации, что действия Путина стали ответом на политику Запада против России.

"Близкие к президенту чиновники недавно предупредили страны НАТО, что те рискуют спровоцировать ядерную войну, если дадут Украине зеленый свет на применение оружия дальнего радиуса действия", – указал автор материала.



Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия

Похожей точки зрения придерживается и Financial Times: там тоже убеждены, что решения Путина стали ответом на угрозы США и Великобритании разрешить Украине бить вглубь России ракетами западного производства. CNN же назвал нынешнюю обстановку самой опасной со времен Карибского кризиса октября 1962 года, когда сверхдержавы оказались в шаге от ядерной войны.

А Der Spiegel обратила внимание, что обновленная российская доктрина указывает на рост рисков стать объектом мощного ответного удара. Особенно это касается таких стран, как США и Франция, подчеркнул автор издания.





из публикации издания Der Spiegel В обновленной версии документа сказано, что агрессия против РФ со стороны не обладающего ядерным оружием государства может рассматриваться как совместное нападение с ядерной державой, если страна-агрессор получает от нее помощь. Это положение может, к примеру, затронуть тех, кто поддержит безъядерную Украину в случае ее нападения на Россию.

Газета The New York Times, в свою очередь, поговорила с аналитиком из Женевы Павлом Подвигом, который специализируется на ядерном оружии. По его мнению, изменение доктрины необходимо для "дополнительного сдерживания" западных союзников Украины.

"Есть много интерпретаций того, что считать агрессией, а что нет. Но это все равно снижает порог для потенциального применения ядерного оружия", – указал специалист.

При этом политолог Сэмюэл Чарап в беседе с The Telegraph призвал не относиться к действиям России как к ничего не значащим угрозам. По его мнению, блеф это или нет, нехорошо, когда крупная ядерная держава говорит о подобных шагах.

