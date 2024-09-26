Генсек ООН призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

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России и США необходимо вернуться к процессу сокращения ядерного арсенала, этому же примеру должны последовать и другие страны, обладающие ядерным оружием. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пленарном заседании Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает РИА Новости.

Генсек ООН отметил, что, несмотря на большие риски, которые ядерное оружие представляет для мира, человечество так и не стало ближе к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Напротив, есть серьезные опасения из-за возможности новой гонки вооружений.

"Разоружение и нераспространение – это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом", – заявил Гутерриш.

По его словам, мир движется "в совершенно неверном направлении".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства. По его словам, основанием для ядерного ответа может стать достоверная информация о массированных атаках в сторону страны средств воздушно-космического нападения.