Лукашенко заявил, что РФ введет свои войска в Белоруссию при агрессии против страны

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В случае проявления агрессии в отношении Белоруссии Россия введет в страну военные подразделения, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе интервью телеканалу "Россия".

"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Белоруссию. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая – Белоруссии и России – война против этих зверей", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что реакция Минска в случае агрессии будет "мгновенной и адекватной". Армия страны уже определила свыше 20 бригад и батальонных групп, которые будут направлены на границу государства, чтобы не допустить возможный прорыв со стороны Украины. Каждой из этих групп известно, за какую именно территорию ей предстоит отвечать, отметил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что украинской стороне известно об этих шагах Белоруссии. Вместе с тем представители Киева и Запада неоднократно контактировали с Минском, заверяя, что Украине не нужна война с Белоруссией, подчеркнул политик. По его словам, белорусские власти осознают это и не планируют начинать боевые действия с соседней страной.

Белоруссия и Россия не заинтересованы в расширении линии боевых действий, пояснил Лукашенко. Это связано с тем, что растягивание линии фронта может привести к необходимости в объявлении мобилизации. По его словам, именно этого хочет Запад от Белоруссии и прежде всего от России, надеясь "изнутри взбудоражить общество".

Ранее Лукашенко заявил, что высокопоставленные представители США хотят гибели русского и украинского народа в конфликте. Он также призвал к переговорам по урегулированию ситуации, в продолжении которой заинтересован Запад. По его словам, конфликт не нужен ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам.

