Лукашенко заявил, что США хотят гибели русских и украинцев в ходе конфликта

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Высокопоставленные представители США хотят гибели русского и украинского народа в конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят – высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут", – подчеркнул он в эфире программы "Вести недели".

Лидер Белоруссии также призвал к переговорам по урегулированию ситуации, в продолжении которой заинтересован Запад. Как добавил Лукашенко, необходимо сесть за стол переговоров.

По его словам, конфликт не нужен ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам.

Ранее Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить. Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, указал он.

Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не будет. Новые регионы, с ее слов, теперь являются частью России. Конституция страны запрещает какое-либо отторжение от РФ, пояснила она и подтвердила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

