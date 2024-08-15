15 августа, 17:56Политика
Лукашенко заявил, что США хотят гибели русских и украинцев в ходе конфликта
Фото: kremlin.ru
Высокопоставленные представители США хотят гибели русского и украинского народа в конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят – высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут", – подчеркнул он в эфире программы "Вести недели".
Лидер Белоруссии также призвал к переговорам по урегулированию ситуации, в продолжении которой заинтересован Запад. Как добавил Лукашенко, необходимо сесть за стол переговоров.
По его словам, конфликт не нужен ни россиянам, ни белорусам, ни украинцам.
Ранее Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики в РФ, не о чем говорить. Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, указал он.
Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не будет. Новые регионы, с ее слов, теперь являются частью России. Конституция страны запрещает какое-либо отторжение от РФ, пояснила она и подтвердила, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине