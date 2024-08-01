Фото: пресс-служба Совета Федерации

Никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет, они являются частью РФ. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Новые, воссоединенные регионы, Луганская, Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская области – теперь составная часть России, что закреплено в нашей конституции. Наша конституция запрещает какое-либо отторжение территории Российской Федерации", – цитирует ее ТАСС.

По словам Матвиенко, Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Именно РФ с 2014 года восемь лет настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на основе Минских соглашений. Страну, указала спикер СФ, обманули и использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она решала конфликт вооруженным путем.

Однако Россия больше "не поведется" на очередные легковесные заявления о переговорах по урегулированию украинского конфликта, продолжила Матвиенко. Она напомнила о готовности к стамбульским переговорам, что они были уже почти запарафированы, однако "западные кураторы Украины" запретили им это делать.

Она повторила, что Россия готова к переговорам, учитывая ситуацию на земле и реалии, национальные интересы РФ и достижение целей и задач, поставленных в рамках СВО.

В то же время российская сторона не готова оценить план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, не зная, в чем этот план состоит. Спикер СФ отметила, что "интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа" по погоду переговоров с Киевом уже больше, чем "сыновей лейтенанта Шмидта". По ее мнению, в основном это бывшие приближенные.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявления Украины о якобы готовности к переговорам схоластичными и без деталей. Эта тема, указал политик, изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики. Москва по-прежнему открыта для проведения переговоров, подчеркнул Песков.