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Депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой по завершению конфликта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

"Это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", – сказал он.

По его мнению, любое противостояние заканчивается переговорами, однако для каждого украинца важно, чтобы окончание противостояния наступило как можно быстрее.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против мирного соглашения, заявив, что Москва якобы будет "работать над ошибками" и модернизировать свою армию. При этом документ действительно на время заморозит конфликт, подчеркнул он.

