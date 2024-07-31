Подоляк назвал условия для переговоров между Украиной и Россией

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Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Россией только на условиях, которые будут опираться на концепцию международного права. Об этом сообщает ТАСС.

"Украина готова к переговорам – это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны, но пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры. И здесь Украина четко говорит: "<...> давайте вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию", – заявил он.

По мнению Подоляка, главным из данной концепции международного права является территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства.

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, это осознают все. По этой причине украинский лидер заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года.