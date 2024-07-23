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23 июля, 18:30

Политика

Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

Фото: president.gov.ua

Конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это понимают все, заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит ТАСС. Об этом он сказал в рамках встречи с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Паролин в настоящее время находится в Киеве. Украинский лидер заявил, что его визит – это сильный сигнал.

В свою очередь, экс-посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Зеленский мог связываться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, намекая, что он готов к переговорам по Украине.

Российская сторона много раз говорила о своей готовности к дипломатическому урегулированию. Москва при этом будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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