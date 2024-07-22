Песков после слов Зеленского про переговоры с РФ призвал подождать действия

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Россия рада тому, что президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность возобновления переговоров с Москвой по урегулированию конфликта. Но необходимо дождаться конкретных действий Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по этому поводу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются. <...> Что конкретно стоит за этими словами – мы пока судить не можем", – добавил он.

Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Россией, даже если это будет Владимир Путин. По его словам, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине сделают план, который Россия сможет "проговаривать".

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о готовности к участию в переговорах по Украине с учетом сложившихся реалий. В частности, об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева пока отсутствует содержательное наполнение. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, добавил он.

