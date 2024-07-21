Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет Владимир Путин. Украинский лидер заявил об этом в интервью телеканалу BBC.

"Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает", – прокомментировал Зеленский.

По словам украинского президента, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине сделают план, который Россия сможет "проговаривать".

В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала готовность к участию в переговорах по Украине с учетом сложившихся на сегодня реалий. В частности, об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, дополнив, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева сейчас нет содержательного наполнения. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, заверил представитель Кремля.