Лавров обвинил Запад в попытках любой ценой продавливать ультиматумы Зеленского

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Страны коллективного Запада взяли курс на "продавливание любой ценой" ультиматумов украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совбеза ООН, пишет ТАСС.

Министр напомнил, что после конференции в Швейцарии Зеленский заявлял о "первом шаге к саммиту мира" и о необходимости подготовить документ, который ляжет на стол перед Россией.

"Что это означает – понять трудно, но ясно только одно: "формула Зеленского", о неприемлемости которой всем прекрасно и давно известно, по-прежнему лежит в основе всех этих усилий", – заключил Лавров.

Во время заседания СБ ОНН глава МИД России подчеркивал, что вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для России и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно комментировала то, что не была приглашена на первый "мирный саммит" в Швейцарию. Вторая же конференция является органичным продолжением процесса, начатого почти год назад в Копенгагене.

Российский министр также заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. При этом Москва будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.