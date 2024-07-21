CNN: Зеленский допустил переговоры с РФ из-за проблем на передовой

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Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с РФ на фоне тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на экс-посла США в Киеве Джона Хербста.

Дипломат предположил, что Зеленский мог связываться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, намекая, что он готов к переговорам по Украине, если сделка будет справедливой для Киева.

Резкая смена тона Зеленского в вопросе переговоров также может быть следствием того, что Трамп объявил своим напарником в президентской гонке ярого противника оказания поддержки Украине сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, считает Хербст.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Он добавил, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Вместе с тем, по информации СМИ, Зеленский хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить российские власти в их срыве.