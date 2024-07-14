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Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией, заявил корреспондент американского издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

"Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем", – подчеркнул он в своей статье на эту тему.

Журналист отметил, что на этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский продолжает публично стремиться к укреплению военного арсенала государства и обращается к странам Запада с призывом о снятии ограничений на удары по российской территории.

Малли пояснил, что Киев, вероятнее всего, не исключает начала переговоров с Москвой в связи с неудачей, которая постигла Украину после прошедшего в Швейцарии "саммита мира".

Между тем в МИД России указали, что переговоры с Украиной могут начаться только после того, как Киев займет реалистичную позицию. Говоря об этом, замглавы ведомства Андрей Руденко не стал обозначать по этому вопросу какие-либо сроки и дедлайны.

