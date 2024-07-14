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Украинский лидер Владимир Зеленский был разочарован переговорами с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Причиной для этого послужил отказ главы американского государства снять ограничения на применение переданного Штатами оружия для ударов по территории России.

Источники утверждают, что Зеленский поднимал этот вопрос в ходе двусторонней встречи с Байденом. В ответ на это президент США заявил, что что Киев и Вашингтон должны продолжить переговоры по этому вопросу.

Подобная позиция американского лидера не закрывает путь к возможному снятию ограничений. Однако этот ответ очень далек от того, на что надеялась Украина, подчеркивает издание.

Украинский лидер и глава офиса президента сраны Андрей Ермак были "крайне разочарованы" этим итогом встречи, отметили источники.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России. Он отметил, что Альянс хочет оставаться врагом РФ и напрямую демонстрирует это.