Guardian: Зеленский после саммита НАТО, вероятно, посетит Британию

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Украинский лидер Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне посетит Великобританию, где на следующей неделе будет участвовать во встрече Европейского политического сообщества. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Guardian.

"Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", – указано в сообщении.

Главной темой конференции должен стать конфликт на Украине. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о создании сообщества было объявлено в мае 2022 года. В него входят 27 государств-членов ЕС, а также страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.

Ранее на саммите НАТО Зеленский заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, "не может быть достаточно". Глава Украины также признал, что истребители F-16 в том количестве, которое обещают передать союзники, не смогут изменить ситуацию в зоне конфликта, так как Киеву необходимы 128 самолетов.