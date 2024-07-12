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12 июля, 03:59

Политика

Макрон заявил, что вопрос о прямом участии НАТО в украинском конфликте не стоит

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

НАТО не собирается участвовать напрямую в конфликте на Украине, однако продолжит оказывать поддержку Киеву, чтобы не допустить победы России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Хотя речь не идет о непосредственном участии Альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку", – приводит его слова ТАСС.

Макрон отметил, что Россия не должна выйти из конфликта победителем, так как на карту поставлено "не только будущее Украины", но и мир и безопасность всех стран на континенте. Он также подчеркнул, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Ранее Макрон заявил, что продолжил бы диалог с президентом РФ.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание, что президент Франции демонстрирует абсолютную поддержку Киева и готовность прямого участия Парижа в военном конфликте.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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