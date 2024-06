Макрон заявил о готовности вести диалог с Путиным

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Франции сказал в подкасте Génération Do It Yourself.

Макрон уточнил, что не общался с российским коллегой в последние месяцы, однако не исключает "возможности разговора на ту или иную тему".

До этого Макрон уже заявлял о готовности возобновления диалога с Путиным. С его слов, если у российского президента есть серьезные предложения, то он готов начать диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права.

Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, если у французской стороны есть интерес. Президент РФ отметил, что между Москвой и Парижем всегда была "насыщенная повестка дня", которая касалась двусторонних отношений и международных вопросов.