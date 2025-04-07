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В Европе все чаще пытаются сфальсифицировать историю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего приветственного слова организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Текст обращения представлен на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что сейчас на Украине и в прибалтийских странах "открыто прославляются нацисты и их приспешники". В связи с этим, добавил министр, акция "Бессмертный полк" приобретает особое значение, поскольку помогает в сохранении исторической памяти.

Также глава МИД РФ отметил символичность того, что участники форума собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны. Лавров подчеркнул, что экспозиция учреждения хранит память "о мужестве, стойкости и самопожертвовании всех, кто сражался за свободу и независимость" России.

"Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, внесет свой вклад в дальнейшее сплочение соотечественников, укрепление их связей с исторической Родиной", – заключил министр иностранных дел РФ.

Ранее в СВР заявили, что власти ведущих западных стран вынуждены принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан широкое распространение нацистской идеологии на Украине. По данным службы, в ФРГ велели немецким СМИ исключить появление в фото- и видеоматериалах свидетельств использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) жестов и символов, которые ассоциируются с фашисткой Германией.

Журналистам при записи репортажей с участием украинцев, носящих нацистские флаги и знаки, а также демонстрирующих соответствующие приветствия, предписали вежливо просить на время съемок убирать агитационное элементы и воздержаться от нежелательных действий, уточнили в СВР.