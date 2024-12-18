Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Об этом пишет ТАСС.

В поддержку документа проголосовали 119 стран, 53 выступили против, еще 10 воздержались. Среди проголосовавших против резолюции, в частности, Германия, США, Украина, Япония, Италия и Канада.

Кроме того, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая отметила, что резолюция призвана укрепить международное сотрудничество в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. Борьба против нацизма и его проявлений остается одной из важнейших задач ООН, которая была создана в ответ на ужасы нацизма и фашизма, добавила дипломат.

В ноябре третий комитет ГА ООН принял внесенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом.

Данный документ традиционно вносится Россией и принимается с 2005 года. Он состоит из 74 пунктов, среди которых осуждение всех попыток пересмотра истории Второй мировой войны и героизации нацистских символов и деятелей. Кроме того, в резолюции содержится поправка, указывающая на стремление России использовать борьбу с неонацизмом как одно из обоснований для спецоперации на Украине.

Владимир Путин называл священной для РФ память о победе над нацизмом во Второй мировой войне. Глава государства назвал принципиальной позицию России и российского общества в вопросе верности урокам и памяти о Второй мировой войне.