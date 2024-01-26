Путин назвал священной для РФ память о победе над нацизмом во Второй мировой войне

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Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

"Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества", – указал российский президент в тексте приветствия, который зачитал главный раввин РФ Берл Лазар на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в столице.

Путин назвал принципиальной позицию РФ и российского общества в вопросе верности урокам и памяти о Второй мировой войне. Для страны эта память священна, добавил он.

Ранее Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. За принятие свой голос отдали 112 государств, против выступили 50 стран, еще 14 – воздержались.

Авторы документа осуждают ситуации, имеющие отношение к героизации и пропаганде нацизма. Например, о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны.

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