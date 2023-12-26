Путин заявил, что в СНГ востребовано сотрудничество в борьбе с нацизмом и фальсификацией

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Сотрудничество стран СНГ в борьбе с нацизмом и фальсификацией востребовано. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на неформальной встрече лидеров стран объединения.

"Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", – цитирует его ТАСС.

Он обратил внимание, что государствам-участникам следует и дальше проводить знаковые акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, в частности "Бессмертный полк", "Поезд памяти" и другие.

Ранее лидеры СНГ поддержали предложение Путина объявить 2025 год в странах Содружества Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. О положительной реакции президентов государств СНГ сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

