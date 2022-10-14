Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. Об этом он заявил на саммите СНГ в Астане.

"Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", – отметил президент РФ.

Глава государства рассказал, что уже есть консенсус по 2024 году, который станет в рамках Содружества Годом волонтерского движения, и по 2026 году, который объявлен Годом охраны здоровья.

Ранее Путин заявил, что РФ никогда не забудет о преступлениях нацистов, будет помнить о героях и подвигах Советского Союза. По словам президента, именно поэтому так важен труд ученых, архивистов, поисковиков, военных и всех тех, кто принимает участие в проекте "Без срока давности".

Российский лидер подчеркнул, что участники программы делают достаточно много для раскрытия неизвестных событий ВОВ, увековечения имен советских солдат, а также для расследований преступлений фашистов на оккупированных территориях СССР.

Глава государства добавил, что читать сухие строчки архивов и слышать рассказы очевидцев очень тяжело, однако россияне должны знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, которые умерли только ввиду своей национальности.

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