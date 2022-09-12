РФ никогда не забудет о зверствах нацистов и будет помнить о погибших – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
РФ никогда не забудет о преступлениях нацистов, будет помнить о героях и подвигах Советского Союза. Об этом заявил Владимир Путин.
"Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг", – цитирует его пресс-служба Кремля.
По словам главы РФ, именно поэтому так важен труд ученых, архивистов, поисковиков, военных и всех тех, кто принимает участие в проекте "Без срока давности".
Путин подчеркнул, что участники программы делают достаточно много для раскрытия неизвестных событий ВОВ, увековечения имен советских солдат, а также для расследований преступлений фашистов на оккупированных территориях СССР.
"Такой скорбной, страшной страницей стала и трагедия в окрестностях Змиёвской балки. 80 лет назад палачами из айнзатцгрупп здесь, на ростовской земле, были замучены более 27 тысяч мирных граждан, среди которых старики, женщины, дети", – говорится в сообщении пресс-службы.
Российский лидер отметил, что читать сухие строчки архивов и слышать рассказы очевидцев очень тяжело, однако, по его словам, россияне должны знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, которые умерли только ввиду своей национальности.
Ранее сайт "Аргументы и факты" запустил спецпроект "Сталинград. Лето 42-го". В нем удалось собрать до этого практически неизвестные материалы о том, как город жил последние недели перед военными действиями.
По словам авторов проекта, большинство материалов, в частности сводки разведки, были рассекречены только недавно и их еще практически никто не видел.
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