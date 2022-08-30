АиФ.ru запустил спецпроект "Сталинград. Лето 42-го"

Фото: ГКУ "Центр документации новейшей истории Волгоградской области"
Сайт "Аргументы и факты" запустил спецпроект "Сталинград. Лето 42-го". В нем удалось собрать до этого практически неизвестные материалы о том, как город жил последние недели перед военными действиями.
По словам авторов, о времени до бомбардировок еще никто и никогда не писал, несмотря на большое количество статей и проектов на тему Сталинградской битвы.
"Мы нашли потрясающие архивные документы – фотографии и воспоминания жителей о последних днях города перед тем, как его накрыло море огня", – рассказали создатели.
Они уточнили, что большинство материалов, в частности сводки разведки, были рассекречены только недавно и их еще практически никто не видел.
"Мы уверены, что почитать об этом будет интересно всем – и взрослым, которые не знали и не могли знать таких подробностей, и детям, которые только начинают изучать историю", – заключили авторы.
Ранее сайт "Аргументы и факты" запустил спецпроект к 100-летию создания первой пионерской организации. Отмечалось, что 11 глав расскажут о главных атрибутах пионерии: от истории зарождения, законов и торжественной клятвы до "Зарницы", знаменитого галстука и "Пионерской зорьки".
При этом, как уточняли создатели, главная идея – не только ностальгическая, но и образовательная. Те, кто были пионерами, вспомнят о детстве, "Артеке", песнях у костра и товарищах.
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