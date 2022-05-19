Спецпроект "100 лет пионерскому движению" расскажет о главных секретах пионерии

16:05
Фото: "Аргументы и факты"
Сайт "Аргументы и факты" запустил спецпроект к 100-летию создания первой пионерской организации. Он состоит из 11 глав, рассказывающих о главных атрибутах пионерии: от истории рождения, законов и торжественной клятвы до "Зарницы", знаменитого галстука и "Пионерской зорьки".
Главная идея спецпроекта – не только ностальгическая, но и образовательная. Взрослым, которые были пионерами, он принесет воспоминания о детстве, об "Артеке", о песнях и товарищах. Сегодняшним детям и подросткам поможет узнать историю не только самой организации, но и судеб пионеров-героев, которые вступили в смертельную схватку против фашизма.
"Тема очень востребована самой широкой аудиторией. В марте 2015 года АиФ.ru выпустил спецпроект "Пионеры-герои", посвященный подвигам пионеров в период Великой Отечественной войны. Этот проект стал самым читаемым в истории АиФ.ru, собрав более 1 миллиона посетителей", – рассказал заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД "АиФ" Денис Халаимов.
Кроме того, в честь юбилея пионерии и в дополнение к спецпроекту выпущен стикерпак "Всегда готов!" в Telegram. Скачать его можно по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: