Спецпроект "100 лет пионерскому движению" расскажет о главных секретах пионерии

Фото: "Аргументы и факты"

Сайт "Аргументы и факты" запустил спецпроект к 100-летию создания первой пионерской организации. Он состоит из 11 глав, рассказывающих о главных атрибутах пионерии: от истории рождения, законов и торжественной клятвы до "Зарницы", знаменитого галстука и "Пионерской зорьки".

Главная идея спецпроекта – не только ностальгическая, но и образовательная. Взрослым, которые были пионерами, он принесет воспоминания о детстве, об "Артеке", о песнях и товарищах. Сегодняшним детям и подросткам поможет узнать историю не только самой организации, но и судеб пионеров-героев, которые вступили в смертельную схватку против фашизма.

"Тема очень востребована самой широкой аудиторией. В марте 2015 года АиФ.ru выпустил спецпроект "Пионеры-герои", посвященный подвигам пионеров в период Великой Отечественной войны. Этот проект стал самым читаемым в истории АиФ.ru, собрав более 1 миллиона посетителей", – рассказал заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД "АиФ" Денис Халаимов.

Кроме того, в честь юбилея пионерии и в дополнение к спецпроекту выпущен стикерпак "Всегда готов!" в Telegram. Скачать его можно по ссылке.