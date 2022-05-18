Госдума рассмотрит проект о единой детской общественной организации

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В Госдуму 19 мая внесут законопроект о создании единой детско-молодежной организации. Об этом сообщила ТАСС глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

"Сейчас мы говорим о целях и задачах, об основных руководящих органах детской организации, институте власти, под эгидой которого будет работать эта самоуправляемая общественная организация", – пояснила Останиной.

Она отметила, что эти функции будут переданы министерству просвещения РФ. По словам Останиной, сама организация по своей структуре будет напоминать пионерию времен СССР.

Ранее депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Бурлаков заявил, что благодаря созданию в России аналога пионерского движения среди подростков уменьшится количество эгоистов. По словам депутата, детей в пионерских организациях учили быть нужным другим людям, стране и планете.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о создании аналога пионерской организации в России.

