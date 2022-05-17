В Кремле не владеют сведениями об организации аналога пионерского движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о создании аналога пионерской организации в России.

"Не располагаю такой информацией", – отметил он.

Ранее стало известно, что в России может быть создано новое общероссийское движение детей и молодежи.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в апреле сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна.

До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявлял, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.

Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.

