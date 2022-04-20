Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поддержал идею поднимать российский флаг и исполнять гимн в школах.

При этом он призвал перенести введение этой традиции в местах, где в настоящее время это сложно реализовать. По словам главы государства, процедура должна соответствовать значимости этих символов.

"Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно", – отметил президент на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна.

До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявлял, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.

Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.