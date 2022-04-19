Минпросвещения РФ заявило о возможной сдаче учениками телефонов перед входом в классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство просвещения РФ советует школьникам сдавать гаджеты перед входом в школу или класс. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила – в правде!" в Музее Победы.

"Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса", – цитирует Кравцова РИА Новости.

По словам министра, в рамках проекта "Школа министерства просвещения" ведомством созданы рекомендации по организации учебного процесса, учебникам, интернет-ресурсам. Также рекомендации касаются организации школьных кружков, театров или секций. Также министерство создало рекомендации по меню в школах.

Глава Минпросвещения отметил, что в проекте собран практически весь лучший опыт, который есть у школ. В мае данные рекомендации будут направлены во все российские регионы.

"Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования", – заключил Кравцов.

Ранее глава министерства просвещения РФ сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. Кроме того, будет осуществляться и поднятие государственного флага.