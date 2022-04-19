Речи о введении отдельных уроков истории с первого класса в школах РФ не идет – Кравцов

12:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вводить с первого класса отдельные уроки истории не планируется, речь идет только об историческом просвещении детей. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит ТАСС.
"Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое просвещение. Не уроки истории. <...> История изучается, она будет изучаться с пятого класса", – объяснил министр в ходе всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!".
По его словам, речь идет о внеурочной активности об отдельных темах в рамках предмета "Окружающий мир", посвященных истории малой родины, семьи, а также внеурочной активности, в том числе поездкам в музеи.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова между тем считает, что преподавать историю детям, если данный предмет введут с первого класса, нужно будет по специально созданным учебникам, которые пройдут необходимые педагогические, психологические экспертизы.
"Нужно создать образовательную программу, нужно выпустить учебник, методические материалы, обучить педагогов, которые будут готовы в первом классе такой курс вести. Для первого класса у нас не может использоваться учебник 10-го класса, для каждого возраста есть своя образовательная программа, соответствующая этому возрасту", – сказала Казакова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Минпросвещения, отметил, что юным школьникам интересно то же, что и остальным. При этом, по его мнению, в младших классах приоритет лучше отдать изучению Истории отечества, передает "Газета.ру".
В свою очередь, заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в беседе с News.ru раскритиковал идею Минпросвещения. По его мнению, у детей в начальных классах отсутствует необходимый жизненный опыт, чтобы адекватно воспринимать события прошлого.
"Не забываем и о психике детей. Мы же будем говорить о сражениях, трагедиях. Ими, увы, наполнена история. Может быть травмирована еще неустойчивая психика детей", – пояснил педагог.
Он также обратил внимание на тот факт, что у многих учителей в начальной школе отсутствуют необходимые компетенции, чтобы преподавать детям такой сложный предмет. По его словам, историческое просвещение в этом возрасте может быть организовано в формате внеурочной активности, кроме того, напомнил он, получение некоторых исторических знаний уже предусмотрено предметом "Окружающий мир".
Ранее стало известно, что министерство просвещения РФ намерено ввести уроки просвещения в области истории в школах РФ с первого класса. По словам Кравцова, министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории к народам Белоруссии и Украины относились по-плохому.
Речи о введении отдельных уроков истории с первого класса в школах РФ не идет – Кравцов
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