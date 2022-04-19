Минпросвещения введет изучение истории с первого класса

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство просвещения РФ намерено ввести уроки истории в школах с первого класса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память", – цитирует его РИА Новости.
По словам Кравцова, министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории к народам Белоруссии и Украины относились по-плохому. В пресс-службе Минпросвещения добавили, что инициатива подразумевает использование всех возможностей школьной программы.
При этом, согласно действующей образовательной программе, дети начинают изучать историю с пятого класса.
Ранее Минпросвещения направило в школы методические рекомендации по проведению всероссийского урока по обществознанию на тему "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику". Он рассчитан на детей 6–9-х и 10–11-х классов.
До этого в ведомстве предложили уточнить некоторые правила русского языка. Соответствующий свод правил изложен на 162 страницах и посвящен нюансам написания в словах некоторых гласных и согласных, твердого и мягкого знаков, буквы "й", а также "традиционному написанию" и "морфолого-графическим аналогам".
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