Более 3 тыс человек досрочно сдали ЕГЭ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 3 тысяч человек досрочно сдали ЕГЭ в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

"В понедельник, 18 апреля в Москве прошли последние экзамены досрочного периода ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ), который начался 21 марта. Всего на участие в досрочном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 3 тысяч человек, из них почти 400 – выпускники текущего года", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе департамента образования и науки уточнили, что сдать экзамены досрочно могли выпускники прошлых лет и выпускники этого года, не имеющие академическую задолженность и в полном объеме выполнившие учебный план.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

"Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году подали более 87 тысяч человек, из них около 69 тысяч – выпускники текущего года", – отметили в департаменте.

Результаты ЕГЭ выпускники смогут узнать на портале Госуслуг. Отмечается, что услуга доступна по всей России. Чтобы получить результаты нужно будет авторизоваться на портале и в разделе "Документы" открыть подраздел "Образование".