Прием в российские колледжи начнется не позднее 20 июня – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские колледжи и техникумы в этом году начнут прием документов на поступление не позднее 20 июня, сообщила замглавы департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Татевик Карабекян.

"То есть осталось действительно немного времени, чтобы определиться, выбрать траекторию дальнейшего своего пути", – приводит ее слова ТАСС.

Карабекян отметила, что после 9-го класса в колледжи и техникумы поступают 60% школьников, или более 1 миллиона человек в год. Ожидается, что в 2022 году в средние специальные учебные заведения поступит не менее 1 миллиона выпускников.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало проект уточняющих правил русского языка, затрагивающий некоторые нормы. Проект постановления правительства РФ "Об основных правилах русской орфографии" изложен на 162 страницах. Он состоит из четырех глав, которые посвящены нюансам написания в словах некоторых гласных и согласных, твердого и мягкого знаков, буквы "й", а также традиционному написанию и морфолого-графическим аналогам.

