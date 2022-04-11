В Минпросвещения предложили уточнить некоторые правила русского языка

14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство просвещения РФ разработало проект уточняющих правил русского языка, затрагивающий некоторые нормы. Соответствующий пакет документов опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект постановления правительства РФ "Об основных правилах русской орфографии" изложен на 162 страницах. Он состоит из четырех глав, которые посвящены нюансам написания в словах некоторых гласных и согласных, твердого и мягкого знаков, буквы "й", а также "традиционному написанию" и "морфолого-графическим аналогам".
"Представленные в нем "правила" не вводят новые орфографические нормы и не предлагают менять или реформировать устоявшиеся написания. Основной задачей при составлении документа было сделать более понятными формулировки, объяснить случаи отклонения от правил и составить более полные списки исключений", – говорится в пояснительной записке.
Данный свод правил был составлен под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева. В нем объясняется, почему слова "военщина" и "напряженка", образованные от слов "военный" и "напряженный", пишутся с одной буквой "н". Кроме того, в отличие от предыдущего подобного проекта, в настоящем документе не предлагается вводить обязательное использование буквы "ё", за исключением детских книг, учебников для младших классов и текстов с расставленными знаками ударения.
Предыдущий проект правил русского языка, призванный их актуализировать, был опубликован в ноябре прошлого года. Он затрагивал норы написания заимствованных слов, а также языковых единиц, стоящих на грани между словом и частью слова, например "мини", "видео", "медиа" и других.
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