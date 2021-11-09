Минпросвещения может обновить правила русского языка

17:03
Фото: depositphotos/kwanchaidp
Минпросвещения собирается актуализировать правила орфографии в русском языке. Соответсвтующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что новый свод сделает правила более полными, они будут приведены в соответствие с современным состоянием языка.
На сегодняшний день русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", которые утвердили 60 лет назад – в 1956 году. За это время появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами никак не регламентировано. Также обнаружились неточности, которые требуют уточнения и обновления.
"Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", – говорится в проекте.
В числе новшеств в языке также отмечены языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова – слитно или через дефис.
Помимо этого, предлагается обновить правила написания буквы "э": лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй. Также в проекте изменены многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв.
Ранее Институт Пушкина назвал русскоязычное слово года – "спутник". Рост частотности его употребления объяснили широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом. На втором месте оказалось слово "Афганистан", которое стали употреблять в 6,5 раза чаще. Третье место заняло словосочетание "Северный поток", упоминаемость которого возросла в 5 раз.
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