Словарь Уэбстера назвал слово года

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Словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года.
"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный и исключительно трудный год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше слово года", – говорится на сайте словаря.
Уточняется, что слово года было выбрано после статистического анализа слов, которые чаще всего ищут в онлайн-словаре. По словам специалистов, резкий рост поисковых запросов слова "пандемия" произошел 3 февраля. При этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США зафиксировали первый случай заражения COVID-19.
Ранее Оксфордский словарь английского языка, традиционно оглашающий в ноябре главное слово года, не смог выделить единственное понятие, наиболее полно описывающее 2020 год.
При этом лексикографы назвали наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями уходящего года. Такими словами признаны коронавирус (coronavirus), COVID-19, локдаун (lockdown), социальное дистанцирование (social distancing) и возобновление (reopening).
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