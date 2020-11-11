Институт Пушкина назвал "самоизоляцию" и "обнуление" словами года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
"Самоизоляция" и "обнуление" являются словами года, по мнению Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Об этом заявил доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" института Пушкина Михаил Осадчий, передает ТАСС.
Отмечается, что исследователи выяснили, какие темы в этом году больше всего волнуют россиян. Оказалось, что это пандемия и поправки в Конституцию РФ.
"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте", – рассказал Осадчий.
Он подчеркнул, что слова характеризовали с точки зрения частотности, смысловой емкости и значимости.
Кроме того, популярными словами стали "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". Лидеры были выявлены путем сравнения частоты их использования в предыдущие три года. Исключение составляет слово "ковид", поскольку оно появилось совсем недавно.
Осадчий добавил, что слова "карантин", "коронавирус" и "удаленка" в 9 раз превысили частотность. В пять раз чаще звучали слова "поправки" и "голосование". А не пользовалось популярностью вовсе слово "дистанцирование".
Ранее Британский словарь Collins English Dictionary назвал "локдаун" главным словом 2020 года. Уточняется, что в текущем году данное слово было употреблено 250 тысяч раз. По мнению экспертов, его популярность в разных странах вызвана тем, что пандемия затронула миллиарды людей по всему миру.
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