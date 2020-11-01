"Яндекс" проанализировал динамику запросов о потере обоняния

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Компания "Яндекс" представила данные поисковых запросов пользователей о потере обоняния. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Посмотреть на динамику поисков можно на странице "Яндекса" "Коронавирус: статистика".
"На графиках можно увидеть, как меняется число запросов вроде "не чувствую запахи причины" на 1 миллион запросов к "Яндексу", – сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что связывать данный запрос и рост числа заболевших не стоит.
"Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета", – говорится в тексте.
Кроме того, отмечается, что на данной странице с начала пандемии представлена различная статистическая информация по коронавирусу.
Ранее врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал, что симптомы коронавируса и гайморита действительно можно перепутать. Однако отличить одно заболевание от другого самостоятельно практически невозможно.
Назван новый симптом заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: