"Яндекс" проанализировал динамику запросов о потере обоняния

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Компания "Яндекс" представила данные поисковых запросов пользователей о потере обоняния. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Посмотреть на динамику поисков можно на странице "Яндекса" "Коронавирус: статистика".

"На графиках можно увидеть, как меняется число запросов вроде "не чувствую запахи причины" на 1 миллион запросов к "Яндексу", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что связывать данный запрос и рост числа заболевших не стоит.

"Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета", – говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что на данной странице с начала пандемии представлена различная статистическая информация по коронавирусу.

Ранее врач-отоларинголог Алексей Кошелев рассказал, что симптомы коронавируса и гайморита действительно можно перепутать. Однако отличить одно заболевание от другого самостоятельно практически невозможно.

