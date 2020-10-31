Врач рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени заразен больной коронавирусной инфекцией.

По его словам, это зависит от формы болезни и терапии.

"Я бы посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода – не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три", – рассказал Жемчугов в беседе с "НСН".

Специалист подчеркнул, что при симптомах простуды необходимо сделать тест на COVID-19.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная ранее рассказала, что люди, заболевшие коронавирусом, являются максимально заразными за два дня до появления симптомов и в первый день болезни. По ее словам, от заболевшего во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса.