Эпидемиолог рассказала, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Люди, заболевшие коронавирусом, являются максимально заразными за два дня до появления симптомов и в первый день болезни, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
"Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни", – рассказала Пшеничная РИА Новости.
По ее словам, от заболевшего во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.
"Ношение масок – это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы", – отметила эпидемиолог.
Пшеничная добавила, что также маска препятствует вдыханию частиц COVID-19.
Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса. Она также посоветовала в этом случае сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический.
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